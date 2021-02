Windows 10 : Microsoft déploie une mise à jour pour… supprimer définitivement Flash Player

En effet, depuis quelques semaines maintenant, Flash Player, autrefois roi du Web, n'est plus. Depuis le 31 décembre dernier, le plug-in comme le lecteur autonome ne sont plus mis à jour et ont cessé d’être officiellement distribués.

Avec sa récente mise à jour, Microsoft se charge donc d'épurer Windows 10 d'une éventuelle trace de Flash Player. À noter toutefois que la mise à jour ne supprime pas un plug-in Flash qui a été installé manuellement.