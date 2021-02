Windows 10 : Microsoft publie une mise à jour facultative, embarquant des correctifs plutôt importants

Au rang des autres corrections apportées par Microsoft : un souci qui empêchait certains utilisateurs de lancer des documents épinglés sur le bureau a été réglé. Le bug qui provoquait l'extraction de fichiers uniquement en ligne a aussi été solutionné.

Notons que l'ensemble des corrections apportées par la mise à jour KB4598291 sera redéployé de manière plus large au travers du Patch Tuesday prévu le 9 février prochain. On imagine néanmoins que les utilisateurs qui rencontrent un ou plusieurs bugs mentionnés plus haut seront disposés à faire un tour dans Windows Update pour les régler sans plus attendre.