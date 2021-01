Windows 10 : le nouveau Terminal gagne en paramétrages, notamment d'affichage

On y découvre des paramètres semblables à ceux de Windows 10 en matière d'organisation, avec des onglets et une barre latérale sur laquelle sont regroupées différentes rubriques (Démarrage, Interaction, apparence, thèmes de couleurs, rendu…).

Si l'on en croit le GIF partagé par Kayla Cinnamon, il sera toujours possible de modifier manuellement les paramètres via le fichier de réglages JSON (JavaScript Object Notation), mais le recours à la GUI (Graphical user interface) est une fonctionnalité intéressante pour les utilisateurs qui souhaitent simplement lancer Terminal et modifier rapidement certains paramètres. On remarque enfin que les utilisateurs pourront vraisemblablement personnaliser à leur guise des portions de l'application et régler distinctement chacun des profils.