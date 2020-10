Windows 10 va recommander des applications et programmes "en fonction de vos usages" à l'installation

Dans son dernier billet de blog, Microsoft a annoncé avoir commencé à travailler sur un nouvel écran, présent lors de la phase d'installation de Windows 10 (OOBE). Sobrement baptisé « Personnaliser votre appareil », cet écran proposerait six cases à cocher afin d'informer Microsoft des principaux usages auxquels vous destinez votre PC.

Le but : obtenir par la suite des suggestions personnalisées de services et d'outils durant la phase d'installation et de bienvenue. Créativité, famille, gaming, divertissement, professionnel et scolaire peuvent être sélectionnés. Bien entendu, cet écran est facultatif et pourra tout à fait être passé.