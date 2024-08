Si l’idée de départ est bonne, on regrette assez rapidement que Windows ne laisse pas à ses utilisateurs et utilisatrices la possibilité de créer, supprimer et modifier les dossiers qu’il génère automatiquement. Par là même, impossible de déplacer, ajouter, supprimer manuellement les applications triées par Catégorie. En clair, il faudra, pour l’instant, se contenter des lois édictées par l’OS.