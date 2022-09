En 2023, Microsoft va revoir l'interface Xbox pour une meilleure navigation

La firme de Redmond a d'ores et déjà listé les premiers changements à venir en test, dès cette semaine.

On relèvera tout d'abord une nouvelle rangée « Jump back in » permettant d'avoir rapidement accès aux derniers jeux et dernières applications lancés. Les applications Paramètres, Store, Recherche et Mes Jeux & Apps auront désormais leurs propres tuiles dédiées dans la Home Xbox. Le tout est visible dans la capture en haut de cet article.

Enfin, outre quelques changements visuels et de design pour une expérience plus familière, du contenu personnalisé (catégories, recommandations, etc.) devrait maintenant s'afficher lorsque l'utilisateur navigue vers le bas dans certains menus.

Pour savoir comment devenir Insider ou faire des retours, tout est expliqué dans le lien ci-dessous.