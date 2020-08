Microsoft détaille sa nouvelle expérience Xbox sur tous les supports

Tout d'abord, en plus de l'arrivée d'une nouvelle application pour les smartphones et tablettes, les différentes interfaces seront optimisées grâce à des polices et des styles d'illustration inédits. De plus, grâce à l'architecture Xbox Velocity et la technologie Quick Resume sur Series X, la page d'accueil de la console démarrera deux fois plus rapidement à l'allumage de la machine. Comptons aussi 30% de vitesse en plus au moment de passer d'un jeu à un autre.