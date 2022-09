En septembre, Microsoft améliore tous ses services Xbox

Le principal élément apporté par cette mise à jour de septembre concerne les joueurs Xbox Series X|S (et Xbox One). Dans le cadre de la refonte totale de l'interface de ses consoles qui se terminera en 2023, Microsoft s'attaque aujourd'hui à la librairie. Il est désormais plus aisé d'y naviguer, et elle devrait mieux afficher les informations voulues par les joueurs. La section « Tous les jeux » notamment affiche maintenant tous les titres possédés ou accessibles via des services d'abonnement (Xbox Game Pass et EA Play) ou récupérés par Games with Gold.