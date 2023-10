Xbox : vous pouvez désormais utiliser votre manette comme clavier

La première manette Xbox Elite était déjà considérée comme une petite merveille, Microsoft améliore encore les choses avec cette Elite Series v2 qui fait toutefois l'impasse sur de franches innovations comme Sony a pu en proposer sur la DualSense. L'Elite Series v2 dispose de petits dômes afin d'ajuster le confort du bout des doigts. Une petite clé permet d'ajuster la tension de chacun des sticks sur trois niveaux et on peut troquer la croix directionnelle pour un disque aux sensations un peu différentes.

Sensations, c'est à ce niveau que Microsoft tire son épingle du jeu tant la Elite Series v2 est une manette agréable à garder en main, et ce, des heures durant. La mécanique de la croix directionnelle la rend plus précise et plus intuitive tandis que le grip assure une parfaite prise. Les palettes sous la manette sont plus petites, plus discrètes, mais aussi et surtout mieux placées. Un système de réglage de la course des gâchettes est toujours au menu et Microsoft accompagne son pad d'un logiciel de configuration remarquablement complet. Une merveille à laquelle on ne reproche, bien sûr, que la tarification.