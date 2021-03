Xbox : la mise à jour de mars ajoute l'activation du FPS Boost, de l'Auto HDR et d'autres fonctionnalités

Annoncée en février, la fonctionnalité FPS Boost s'inscrit dans l'engagement de Xbox depuis 2015 pour améliorer la rétrocompatibilité. Cette option permet de bénéficier des processeurs et cartes graphiques plus performants des Xbox Series X|S pour offrir ainsi un framerate jusqu'à quatre fois supérieur à celui d'origine. Tout ceci sans avoir à modifier le code source du jeu. Pour l'heure, les jeux compatibles avec le FPS Boost sont Far Cry 4, New Super Lucky's Tale, Sniper Elite 4, UFC 4 et Watch Dogs 2. Cette liste ne manquera pas de s'étoffer au fil du temps.

Avec la mise à jour de mars, le FPS Boost et l'Auto HDR, qui nous permettent de redécouvrir nos vieux jeux sous une autre lumière, sont activables selon le bon vouloir des joueuses et joueurs. Pour cela, il suffit de se rendre dans la section « Gérer le jeu » en cours, puis dans la nouvelle section « Options de compatibilité ». C'est ici qu'il sera possible d'activer ou non le FPS Boost et l'Auto HDR. Xbox a insisté sur le fait de laisser le choix de l'expérience quand il s'agit de vieux jeux. Celles et ceux préférant profiter de l'expérience originale seront donc libres de laisser ces options désactivées.