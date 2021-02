Microsoft dévoile un nouveau casque sans-fil pour consoles Xbox, PC et mobiles, à venir dans un mois pour 99 €

Cela faisait un moment que Microsoft n'avait pas proposé de nouveau casque pour ses joueurs. Mais dans un mois, soit le 19 mars, arrivera le sobrement baptisé Casque sans-fil Xbox. Facturé 99,99 euros, celui-ci est bien évidemment compatible avec les récentes consoles Xbox Series X|S, mais également avec la Xbox One. Technologie Bluetooth oblige, le casque peut également fonctionner sur terminaux mobiles et PC (avec Bluetooth intégré, puisqu'il n'y a pas de dongle).

Par ailleurs, Microsoft souligne qu'il est possible de le connecter sur un appareil mobile et sur Xbox en même temps pour, par exemple, discuter via son téléphone tout en jouant sur sa Xbox Series X. Sur son corps, d'un poids de 312 g, ce casque propose par ailleurs des molettes pour modifier et équilibrer le volume des jeux et des conversations.