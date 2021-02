Oculus Quest 2 : le taux de rafraîchissement pourrait bientôt monter à 120 Hz

Originellement lancé avec un taux de rafraîchissement par défaut de 72 Hz, le casque VR Oculus Quest 2 est rapidement passé à 90 Hz par défaut, conformément aux promesses d'Oculus et Facebook. Ceci afin de rendre l'affichage plus confortable et plus fluide une fois le casque sur les yeux.

Mais il se pourrait que ce taux de rafraîchissement puisse encore grimper d'un cran et passer à 120 Hz. Lors d'une session de questions/réponses sur Instagram, Andrew Bosworth a répondu à une question relative à une telle amélioration par un littéral « pouce en l'air ».

Si un tel taux de rafraîchissement est techniquement déjà possible, il pose des problèmes de performance et de durée de vie de la batterie lorsque le casque n'est pas branché. Pour l'heure, nombre d'applications compatibles avec l'Oculus Quest 2 sont seulement conciliables avec un taux de rafraîchissement à 72 Hz ou 90 Hz.

Comme le 90 Hz, si le passage au 120 Hz a lieu, il s'opérera via une mise à jour logicielle. Les développeurs devraient toujours avoir le choix quant au taux de rafraîchissement conseillé sur leurs applications. Une telle amélioration sera surtout appréciable via l'Oculus Link, permettant de faire tourner des jeux VR très gourmands de manière plus fluide qu'avec l'Oculus Quest 2 en mode standalone.