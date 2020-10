L'Oculus Quest 2 fait un excellent démarrage

Dans la presse américaine, plusieurs développeurs d'applications VR ont fait part d'excellents chiffres de ventes. Les développeurs du jeu Rec Room notent une augmentation de 250 % des ventes en comparaison du lancement du premier Quest et une augmentation de 10 % des ventes la semaine dernière. Sur les réseaux sociaux, les développeurs de titres comme Pistol Whip, Waltz of the Wizard ou Apex Construct ont également fait savoir leur satisfaction.