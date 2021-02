Sonos confirme un événement pour mars, la possible arrivée d'un casque bluetooth ou d'une enceinte portable ?

L'information a été donnée par Patrick Spence, le CEO de la marque, lors d'une conférence téléphonique avec les investisseurs dans laquelle il expliquait en outre que Sonos se tenait à son calendrier qui comprend le lancement de deux produits par an. Le dirigeant n'ayant pas donné d'indications supplémentaires, les paris sont désormais ouverts quant à la nature du produit dévoilé dans les prochaines semaines.

Cela pourrait être tout d'abord le lancement d'une enceinte Bluetooth plus légère et plus compacte, pourquoi pas une version mini de la Sonos Move sortie en 2019. Dans un document transmis à la FCC, la Commission fédérale des télécommunications, la marque détaille une enceinte qui a pour nom S27, qui intègre le Wi-Fi 6 et le Bluetooth et qui se recharge via une base sans-fil.