Le casque AirPods Studio d'Apple reconnaîtrait l'oreille droite de l'oreille gauche

Le casque audio serait bardé de capteurs permettant, comme les AirPods actuels, de mettre en pause la musique lorsque l'appareil est placé autour du cou et de reprendre la lecture une fois de retour sur les oreilles. Une fonctionnalité pratique mais pas toute neuve puisqu'on avait pu la voir sur le Parrot Zik en son temps.

Plus innovant cette fois, le casque ne pourrait pas être mis à l'envers. L'AirPods Studio reconnaitrait automatiquement l'oreille droite de l'oreille gauche et adapterait le signal audio en conséquence pour toujours plus de simplicité d'utilisation.

Apple proposerait également un égaliseur personnalisable pour adapter le rendu sonore de son casque à ses habitudes d'écoute. Cette dernière information reste surprenante, Apple ayant pour habitude de fournir à ses clients le moins de réglages audio possibles afin de maîtriser l'expérience utilisateur.

On ne connait pas encore la fenêtre de lancement précise de l'AirPods Studio mais le prix devrait être fixé autour des 350 dollars.