Microsoft met à jour son line-up audio : Earbuds et Surface Headphones 2

Surface Earbuds : Des Airpods à la sauce professionnelle

Surface Headphones 2 : La suite d'un beau petit essai

Source : Blog Windows

Écouteurs de type bouton (non-intra), les Surface Earbuds sont totalement à part côté design. Si leur aspect bijou va largement diviser, il est avant tout là pour accueillir une large surface tactile, baptisée Omnisonic.Et c'est avec cette surface que naît la grande différenciation du produit. En plus pouvoir contrôler facilement la navigation et le volume, ce qui n'est déjà pas si courant sur les autres True Wireless, les écouteurs Microsoft mettent en avant leur très grande intégration avec l'univers Microsoft 365, que ce soit sur PC ou appareil Android et iOS.Ainsi le simple fait de balayer la surface tactile permettra bien sûr de passer à un morceau suivant, mais également de balayer des slide powerpoint, ou encore répondre à des mails outlook via reconnaissance vocale. Les détails sont encore assez peu nombreux, mais le concept de Screen-free (navigation sans écran) est au cœur de l'expérience. La marque indique par exemple qu'il sera possible de lancer immédiatement Spotify depuis les écouteurs.D'un point de vue sonore, les Surface Earbuds utiliseront un haut-parleur d'une taille conséquente de 13,6 mm. Chaque écouteur pèse 7,2 g, pour un poids total (avec boite) de 54g. Petit luxe, une certification IPX4 pour une résistance à la plupart des projections d'eau.Pas de précision sur la version du Bluetooth, mais le modèle intègrera les codecs SBC et AptX, ce dernier étant déjà une surprise. Notons que l'appairage pourra s'effectuer sous Windows via la méconnue fonction Swift Pair, appairage rapide à la sauce Microsoft apparu avec le Surface Headphones.Pour ce qui est de l'autonomie, Microsoft annonce un impressionnant 8 h par charge, pour 24 h au total. La boite de recharge, assez volumineuse, se recharge quant à elle en USB-C. Aucun mot sur une éventuelle intégration de l'induction, ce qui aurait été parfait avec l'orientation bureau du produit.Disponible le 12 Mai chez nous, les Surface Earbuds sont annoncés à. Un tarif élevé mais que ses nombreuses options pourraient bien justifier.S'il ne pouvait convaincre totalement, le Surface Headphones premier du nom avait déjà marqué de son empreinte le monde du casque. Son design et son ergonomie le différenciait de la concurrence, malgré quelques soucis comme son autonomie faiblarde.Le Surface Headphones 2 ne veut pas révolutionner la forme, mais compte bien affiner la recette. Le design semble identique, accueillant à présent une version noire en plus de la version grise. Le poids est à peu près le même, à savoir un solide 290 g.A l'instar des Surface Earbuds, le casque utilise lui-aussi une surface tactile Omnisonic. Le tactile/vocal était déjà présent dans la version 1, mais cette nouvelle itération permettra d'aller beaucoup plus loin en la matière. Ainsi nous retrouvons les mêmes possibilités ergonomiques que sur les Earbuds, dont une compatibilité avancée avec l'univers Microsoft 365. Microsoft met particulièrement l'accent sur la synthèse vocale pour Word ou Outlook. Là encore, les possibilités semblent assez nombreuses.Pour la navigation musicale point de révolution, la surface tactile permettra de déclencher la pause/lecture ou d'avancer et reculer dans une playlist.L'un des points forts de la première version revient, à savoir le système de molette sur les deux tranches. A droite, la molette permet de régler facilement le volume, bien plus efficacement que ce qui existe en tactile ou bouton. A gauche, la molette permet de contrôler le niveau de réduction de bruit parmi 15 niveaux. Nous ne savons pas encore si ces 15 niveaux comprennent également le retour sonore.La partie son ne devrait pas évoluer de manière drastique. Microsoft annonce le retour d'un transducteur de 40mm de type free-edge, type de haut-parleur permettant un plus grand débattement. La membrane restera probablement en biocellulose comme cela était le cas dans la V1, donnant une sonorité très efficace dans les basses, même si un peu en retrait sur les haut-médiums (assez proche des casques B&W récents).La réduction de bruit est annoncée à près de 30 dB pour l'isolation active (basses ét médiums), et à près de 40dB en passif (aigus).Aucun mot sur la version Bluetooth ni sur les codecs supportés. On espère seulement que la marque intègrera un peu plus que le seul SBC de la version 1.Dernier avantage, un passage à 20h d'autonomie en mode ANC, contre 14 h (moins en pratique) pour la première version.Disponible en France le 5 Juin, le Surface Headphones 2 sera vendu à, un tarif plutôt intéressant pour le coup.