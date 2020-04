Samsung : les prochains écouteurs sans-fil Galaxy Buds seront vraiment différents

© winfuture

Un haricot magique sans isolation

Tout aussi étrange une fois dans l'oreille © winfuture

Un son audiophile malgré tout ?

Un évent (basses), plusieurs micros, un espace pour le capteur, pas mal d'informations sur les premières fuites © winfuture

© winfuture

Source : winfuture

Pour le moment bien classique, le design des Samsung Galaxy Buds mériterait bien un regain d'originalité pour se distinguer sur le marché des écouteurs sans fil. Ce petit plus viendra peut-être de la prochaine génération de, dont les premières fuites suggèrent une étrange forme de haricot. De quoi enfin sortir de l'ombre ?Déposés sous le nom de code «», ces écouteurs, que tout le monde a pourtant assimilés à des haricots, nous apportent quelques informations. Premièrement le modèle ne serait pas de type intra-auriculaire, ou même semi-intra mais plutôt « bouton », à l'instar des Airpods 1 et 2 et leurs innombrables clones. Cela suppose qu'ils ne devraient pas permettre d'isolation particulière, à moins que Samsung n'utilise un système de réduction de bruit active, technologie que l'on retrouve en demi-teinte sur les Huawei Freebuds 3 La forme de ces Galaxy Buds 2 implique surtout un positionnement à plat contre l'oreille, jouant sur plusieurs points de contact et ne dépassant absolument plus de cette dernière. On peut alors craindre qu'un tel design, s'il est livré sans aucun embout et dans une taille unique, ne soit pas du tout adapté à toutes les morphologies. Les premier rendus indiqueraient une longueur d'environ 2,8 cm.Toutefois cessemblent receler d'autres surprises. Ainsi, on retrouvait non pas un mais deux transducteurs par écouteur, sans que la nature de ceux-ci ne soit précisée.Il serait logique qu'il s'agisse de deux transducteurs dynamiques, pour une bonne reproduction des basses, avec ou sans montage particulier, mais on peut également imaginer l'utilisation d'un transducteur dynamique allié à un transducteur à armature équilibré, un type de haut-parleur courant sur les écouteurs intra-auriculaires.La disposition des petits trous indiquerait en outre la présence d'au moins deux microphones par côté, dont l'un sur la face interne. Sur l'autre extrémité du produit, un petit recoin pourrait correspondre à l'intégration d'un capteur optique, permettant de détecter le port du produit (lecture/pause automatique).Enfin, pure supposition de notre part, une surface aussi allongée semble idéale pour y placer une zone tactile reconnaissant les balayages (pour le volume ou les pistes) par exemple. La guerre desboutons serait-elle relancée ? Nous l'espérons bien.Et vous, que pensez-vous de ces écouteurs et de ce design ? Une telle approche « non-intra » est-elle encore justifiée en 2020 ?