Et les AirPods pourront aller encore plus loin dans le contrôle de l'environnement. Dans ce domaine, la fonction la plus intéressante et qui devrait plaire à beaucoup est celle qui va mettre en connexion les écouteurs avec la caméra de l'iPhone ou de l'iPad. Grâce à une simple pression sur l'AirPod, il sera alors possible de prendre une photo.

Enfin, toujours selon la même source, Apple veut aussi améliorer la synchronisation entre les Airpods et le système d'exploitation des tablettes iPadOS. À noter que, comme toujours, Apple pourra encore décider de transformer ou bien de retarder le lancement de ces fonctionnalités. De manière générale, la conférence WWDC 2025 devrait être l'occasion de découvrir des nouveautés du côté d'IOS 26, macOS 26, watchOS 26 et iPAD OS 26.