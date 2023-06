Trois améliorations majeures attendues à l'automne pour les AirPods Pro 2

Toujours sur le plan des améliorations, Apple prévoit quelques ajouts et mises à jour sur l'ensemble de ses appareils audio. On note la mise à jour du service qui permet le basculement automatique de la source d'écoute entre les différents appareils Apple, dans le but de le rendre plus efficace.

Du côté des AirPods 3, des AirPods Pro et des AirPods Max, le constructeur prévoit une nouvelle fonctionnalité permettant d'activer et de désactiver de façon physique le mode muet. Il s'agira d'une pression sur la tige pour les écouteurs, ou bien sur la Digital Crown pour les AirPods Max.