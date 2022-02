Les AirPods Pro 2 se concentreraient sur les fonctions santé et fitness

Les Airpods Pro sont une véritable démonstration technologique tout comme peuvent l'être les Sony WF-1000Xm3 ou les Libratone Track Air+. Moins complets, bien moins personnalisables, les Airpods Pro proposent une approche plus simple, bien plus confortable et plus compacte, mais également une réduction de bruit active tout simplement fabuleuse. La sonorité n'est pas la plus technique des True Wireless.