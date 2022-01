Apple : prévus pour fin 2022, les AirPods Pro 2 supporteront-ils l'audio lossless ?

D'après une note de Ming-Chi Kuo à laquelle Apple Insider et 9to5Mac ont pu avoir accès, il apparaît que les AirPods Pro de seconde génération supporteront bel et bien l'Apple Lossless Audio Codec (ALAC). Ce codec est de très haute qualité et préserve tous les détails du son, mais il nécessite une énorme bande passante, que même l'onéreux AirPods Max ne supporte pas.

On comprend dès lors que pour proposer du son lossless sur des écouteurs sans-fil, le département R&D d'Apple doit se creuser la tête. Deux cas de figure sont envisageables. Dans le premier, la firme ferait tout simplement une croix sur le Bluetooth pour se diriger vers une solution propriétaire. Il faudra voir dans quelle mesure ce choix permettra d'utiliser les AirPods Pro 2 sur des appareils d'une autre marque.

La deuxième option relève davantage de la sorcellerie. Dans une interview accordée à What Hi-Fi, le président de l'acoustique chez Apple, Gary Geaves, admettait que l'entreprise allait devoir se surpasser pour « tirer le meilleur de la technologie Bluetooth », tout en concédant qu'il existait « de nombreuses astuces permettant de dépasser ou de contourner les limites du Bluetooth ». Toutefois, la pensée magique ne suffit pas. L'idéal, reconnaît Geaves, serait une bande passante plus élevée.