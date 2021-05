Apple Music : l'audio sans perte pour tout le catalogue à partir de juin, sans surcoût

Autre annonce faite par Apple : l'ajout de « milliers de morceaux » au format Dolby Audio. Ce codec permet de profiter de titres au son spatialisé à 360 degrés et a déjà été adopté par Tidal, qui le propose depuis plus d'un an sur sa plateforme.

Si l'offre de lancement sera limitée, Apple promet toutefois des mises à jour régulières et des sélections consacrées au travers de son service pour que les abonnés puissent découvrir ce rendu sonore inédit le plus simplement possible. Un logo sera également appliqué sur chaque album pour indiquer si une version Dolby Audio est disponible.

Pour profiter du son spatialisé, il sera nécessaire d'utiliser des casques écouteurs développés par Apple ou Beats, et intégrant les puces H1 et W1, comme les AirPods 2, les AirPods Pro ou encore le tout dernier casque AirPods Max .

La qualité lossless et le Dolby Audio seront disponibles avec la mise à jour iOS 14.6, dont la mise en ligne devrait intervenir au mois de juin. Une mise à jour de macOS devrait suivre dans la foulée pour activer l'option sur les ordinateurs frappés d'une Pomme.