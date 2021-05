Apple tease Apple Music Hi-Fi et affirme que "la musique ne sera plus jamais la même"

On le pressentait, et c'est désormais une quasi-certitude, Apple prépare donc le lancement d'une nouvelle offre Hi-Fi pour la plateforme Apple Music. Cette dernière pourrait être officialisée (et lancée) dès demain et pourrait être accompagnée d'une toute nouvelle génération d'AirPods. Apple rejoindrait ainsi divers concurrents qui proposent eux aussi une offre d'écoute en haute qualité.