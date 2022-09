AirPods Pro 2 : Apple offre enfin une mise à jour à ses écouteurs haut de gamme

Près de trois ans après leur sortie, les AirPods Pro ont donc enfin droit à leurs successeurs, dont on parle depuis plus d'un an maintenant et que l'on pensait voir arriver plus tôt. La firme de Cupertino a mis en avant sa nouvelle puce H2, qui promet d'être encore plus performante que la H1 des AirPods de première génération, notamment en matière de gestion de la bande-passante. Grâce à de nouveaux drivers, les écouteurs sans-fil améliorent leur qualité audio et jouissent d'un audio spatial plus précis qui s'adapte à la tenue dans l'oreille.