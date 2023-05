WWDC 2023 : elle serait la plus longue de l'histoire d'Apple, plusieurs nouveaux Mac annoncés ?

Eh oui, à en croire les déclarations de ce cher Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg et véritable spécialiste de la marque à la pomme croquée, la conférence d'ouverture d'Apple à la WWDC 23 pourrait « facilement dépasser les deux heures ». À titre de comparaison, la keynote qui s'est tenue l'an dernier, et qui s'était pourtant attardée sur les nombreuses nouveautés d'iOS 16, n'avait pas dépassé 1 heure et 50 minutes. D'après Gurman, la conférence de cette année devrait se diviser en trois temps majeurs : la réalité mixte avec l'Apple Reality Pro, les nouveaux systèmes d'exploitation (xrOS, iOS 17…) et l'annonce de plusieurs nouveaux Mac.