Apple : voilà le nom du système qui fera tourner le casque de réalité mixte tant attendu

Cela fait maintenant de nombreuses années qu'Apple est attendue au tournant sur les terrains de la réalité augmentée et virtuelle. Malgré de très nombreux reports, l'Apple Reality Pro devrait prochainement devenir bien plus que de simples rumeurs et autres bruits de couloir. Si la sortie du casque est soumise à une forte pression, et que le marché rencontre actuellement quelques perturbations, la firme de Cupertino semble tout mettre en œuvre pour assurer un lancement réussi à son nouvel appareil.