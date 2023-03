Apple Reality Pro : pourquoi la sortie du casque de réalité mixte est sous haute pression

Malgré les nombreuses difficultés hardware et software rencontrées avec le Reality Pro (et ce n'est pas encore terminé), la marque à la pomme aurait un deuxième casque de réalité mixte dans les cartons. Celui-ci serait en revanche destiné à un plus large public et serait donc bien plus abordable que le premier au niveau du prix. Est-ce qu'Apple ne va pas un peu trop vite en besogne ? Pour l'heure, rien n'est moins sûr.