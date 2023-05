Voilà ce que pense le cofondateur d'Oculus du casque de réalité mixte d'Apple

Et on ne parle pas de n'importe qui, Palmer Luckey étant le jeune créateur qui, à 22 ans, a mis au point le casque de réalité virtuelle Oculus Rift, rapidement racheté par Facebook après son lancement pour près de 2 milliards de dollars. Son avis sur le Reality Pro est assez simple, et tient en une seule phrase postée directement sur son compte Twitter : « Le casque Apple est tellement bien ».