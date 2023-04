Dévoilera, dévoilera pas ? Les yeux tournés vers le casque AR d'Apple pourraient bien être déçus de la WWDC

Entre la production de masse qui aurait été repoussée entre le milieu et la fin du troisième trimestre 2023, ainsi que les différentes contraintes matérielles et logicielles rencontrées tout au long du processus de développement, il est vrai que l'annonce du Reality Pro pour le début du mois de juin paraîtrait quelque peu précipitée. S'ajoutent à cela les nombreuses divergences rencontrées en interne entre certains ingénieurs et les dirigeants de la société californienne.