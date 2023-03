Apple : on connaît la date de la WWDC, mais à quoi faut-il s'attendre ?

Baptisé Reality Pro ou Reality One, le casque devrait disposer de son propre système d'exploitation. Doté d'une puce M2, de deux écrans 4K et d'un suivi corporel avancé, il sera contrôlé par des gestes de la main et des commandes vocales par Siri, selon les informations qui ont fuité à son sujet. Le casque sera tout d'abord destiné aux professionnels et aux aficionados, et sera proposé pour la somme conséquente de 3 000 dollars environ. Apple serait d'ailleurs déjà en train de travailler sur son successeur, qui devrait être moins cher et directement venir concurrencer les produits de Meta.