Pourquoi le nouveau MacBook Air mérite plus votre attention que le MacBook Pro M2

À défaut de permettre une identification faciale via FaceID (un capteur d'empreintes TouchID est tout de même installé dans la touche de mise sous tension), cette encoche permet au moins l'ajout d'une nouvelle webcam Full HD, en lieu et place du mauvais capteur 720p dont le MacBook Pro 13 est toujours affublé. Ce petit atout aide à faire passer la pilule d'une encoche qui semble surtout être un moyen pour Apple de faire parler de lui.

Au-delà de cette nouvelle webcam, le MacBook Air M2 peut compter sur une connectique légèrement remaniée. On retrouve deux ports USB-C Thunderbolt/USB 4 et une prise jack de 3,5 mm, complétés cette fois d'un port magnétique MagSafe (absent sur le MacBook Pro 13). S'il est toujours possible de recharger le Mac en passant par l'un de ses ports USB-C, cette connectique réintroduite d'abord sur les MacBook Pro 14 et 16 permet à la fois une recharge plus rapide (via un chargeur 67 W proposé en option), mais aussi une connexion plus « sécurisée ». La prise MagSafe est conçue pour se dégrafer facilement et ainsi éviter tout événement regrettable si vous vous prenez les pieds dans le câble du chargeur.