Apple : vaut-il mieux acheter un nouveau MacBook Air M2 ou un MacBook Pro ?

Les fiches techniques des deux MacBook ne diffèrent pas vraiment. Ils proposent tous deux des processeurs M2 avec 8 ou 10 cœurs GPU, selon la configuration choisie. Apple propose trois options pour la mémoire vive à 8, 16 ou 24 Go, et quatre options de stockage (256 Go, 512 Go, 1 ou 2 To). Pour la connectivité, les deux appareils possèdent une puce Wi-Fi 6 ainsi que le Bluetooth 5.0.

La vraie différence entre le MacBook Air 2022 et le MacBook Pro 13 pouces 2022 se situe au niveau de l'autonomie et de la charge. Apple annonce 15 heures d'autonomie en navigation web et 18 heures en lecture vidéo pour son tout nouveau MacBook Air. Le MacBook Pro fait mieux, avec 17 heures de navigation et 20 heures de lecture vidéo.

Le MacBook Air est livré avec un bloc de charge USB-C 30 W alors que le MacBook Pro se retrouve accompagné d'un bloc 67 W qui devrait améliorer la charge. Vous pouvez également opter pour le chargeur double USB-C proposé par Apple en option ou fourni avec les configurations plus élevées du MacBook Air M2.