Vous pourrez utiliser votre iPhone en guise de webcam... seulement sur Mac

Le prochain OS de bureau va apporter au Mac de nouvelles fonctionnalités, mais également en améliorer certaines existantes, à commencer par Continuité.

Ce mode permet de lier automatiquement les Mac aux iPhone, iPad ou Apple Watch afin de passer d'un appareil à l'autre sans perdre son travail, le mail en cours de lecture ou l'onglet Safari ouvert. Cela permet aussi de déverrouiller automatiquement un Mac en portant son Apple Watch, pour une expérience toujours plus transparente.

Apple va aller plus loin en offrant à Continuité la possibilité d'utiliser la caméra principale de son iPhone comme webcam du Mac. Les caméras des MacBook ne sont pas réputées pour leur qualité d'image, et ce mode devrait résoudre le problème. L'iPhone sera reconnu automatiquement lors du démarrage de FaceTime, et il suffira de la sélectionner pour la connecter à macOS.