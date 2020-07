Les Mac pourraient enfin recevoir Face ID d'après le code de macOS Big Sur

Sur le terrain des moyens d'authentification, le Mac fait dans certains cas figure de parent pauvre comparé aux iPhone et autres iPad. Si les MacBook et MacBook Pro récents permettent bien de s'identifier par Touch ID en sortie de veille, il faut se contenter d'une rudimentaire saisie de mot de passe pour déverrouiller un MacBook plus ancien ou un Mac de bureau sans Apple Watch (cette dernière permet heureusement d'accélérer les choses). Si l'on en croit des bribes de code identifiées dans la bêta de macOS Big Sur, Apple pourrait bientôt ajouter FaceID à certains de ses ordinateurs. Une bonne nouvelle en perspective.