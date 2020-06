Safari 14 : adieu Flash, bonjour HTTP/3 et WebP, le tour des nouveautés

La fonctionnalité est basée sur WebAuthn, du standard de sécurité FIDO2, développé par la FIDO Alliance, que le géant californien a d’ailleurs rejoint en février dernier.

L’idée est de proposer une méthode de connexion plus sûre (et rapide), et d’éviter le recours à une clef de sécurité. Les données biométriques, intégrées à votre appareil, seront plus sécurisées.