Apple rejoint la FIDO Alliance pour une identification sans mot de passe

Dans la politique d'Apple

Plusieurs moyens déployés par la FIDO Alliance

Cette alliance vise à standardiser les éléments de sécurisation des connexions en ligne. L'authentification par le biais d'un mot de passe ne garantit pas une fiabilité optimale, et Apple pourrait embrasser l'idée d'un monde sans.Depuis quelques années déjà, Apple limitait au maximum l'utilisation des mots de passe, en déployant des moyens comme Face ID ou Touch ID sur ses différents téléphones et tablettes. Un système de mutualisation des, le gestionnaire, a également été mis en place.Pourtant, la plupart des internautes ne respectent pas les consignes de sécurisation de leurs mots de passe, devenant une cible de choix pour les hackers . Bien souvent, les mêmes identifiants sont utilisés sur plusieurs domaines. La FIDO Alliance en est consciente, et cherche à remplacer ces derniers par d'autres moyens d'authentification.Le site officiel de cette organisation avance notamment que les mots de passe sont à l'origine de «», et que «».FIDO Alliance a déjà développé un standard d'authentification universelle à double facteur (U2F), actuellement au stade de sa deuxième génération. Concrètement, ce standard renforce un mot de passe en proposant un second facteur d'authentification , sous la forme d'un périphérique externe (clé USB, Bluetooth, NFC). En parallèle, un cadre d'authentification universelle pour la biométrie (UAF) a été créé. Il se base sur la reconnaissance des empreintes digitales, des visages ou de la voix.La spécification FIDO 2.0 permet de se passer des mots de passe. Elle s'associe avec la norme(W3C). Le système profite de l'utilisation de clés de sécurité et de jetons d'authentification (appelés), pour une connexion chiffrée et anonyme, démunie de mot de passe ou de biométrie.Certains périphériques Apple s'appuient déjà sur le standard U2F, et l'authentification à double facteur est déjà largement présente. De même, Safari supporte les clés FIDO2 depuis l'arrivée de Safari 13 en septembre 2019, et iOS 13.3 en décembre 2019. Cependant, il reste encore du travail à faire avant de pouvoir se passer complètement de l'utilisation répétée des mots de passe...