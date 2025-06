Le mot de passe semble l’étape fastidieuse par excellence : trop long, trop complexe, facile à oublier. Devant ce casse-tête, certains proposent désormais de déléguer la génération et la mémorisation à des robots conversationnels. Tentant, en apparence. Pourtant, intégrer l’IA dans cette chaîne ultracritique revient à placer un intrus entre vous et vos secrets numériques. Avant de suivre cette piste, observons comment fonctionne réellement une IA grand public, puis examinons pourquoi elle n’est pas conçue pour protéger un mot de passe et quels gestes simples offrent bien davantage de garanties.