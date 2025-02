Un bon mot de passe, c’est bien. Un bon mot de passe correctement protégé, c’est encore mieux. Car une fois saisi dans un formulaire de connexion, il ne disparaît pas dans le néant : il transite, il est stocké, et parfois, il se retrouve exposé. Mais les pirates le savent : un mot de passe, aussi complexe soit-il, n’a de valeur que s’il est exploitable. Et pour ça, il faut pouvoir le lire. Le hashage est justement là pour empêcher cette lecture, en transformant une simple chaîne de caractères en une empreinte unique et illisible. Reste à savoir si ce procédé tient toujours la route face aux avancées des pirates et à la montée en puissance des capacités de calcul.