Une fois à l'intérieur de vos systèmes, ces intrus progressent de façon méthodique. Ils se déplacent latéralement, élèvent leurs privilèges et exfiltrent tranquillement vos données les plus sensibles. Le plus inquiétant ? Cette infiltration passe souvent inaperçue pendant des mois entiers, ce qui laisse aux cybercriminels tout le temps nécessaire pour explorer vos infrastructures.