Cette évolution jurisprudentielle arrive à point nommé, d'autant plus que les Français sont plongés dans un contexte d'explosion des cyberattaques et autres arnaques. Les techniques d'ingénierie sociale se raffinent, et rendent les pièges toujours plus difficiles à détecter pour le commun des mortels. Il était temps que le droit s'adapte à cette réalité technologique.