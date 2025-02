Dans la secondaire affaire, les sociétés Artemis ont été victimes d'une attaque via leur service de banque en ligne « Transbred.com ». Un cheval de Troie, installé après l'ouverture d'un e-mail frauduleux, a permis aux pirates d'effectuer six virements non autorisés totalisant près de 498 000 euros. Artemis a mis en cause la BRED Banque Populaire.