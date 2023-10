Le Crédit agricole condamné face à un client dans une affaire de sécurité bancaire en ligne

Cette décision peut en tout cas faire jurisprudence pour de futures affaires. Si une banque ne respecte pas les exigences réglementaires et qu'une opération non autorisée se produit, elle ne peut tout simplement pas rejeter la responsabilité sur son client. Des méthodes comme l'authentification à deux facteurs ou les codes de sécurité dynamiques peuvent, et même doivent aider le consommateur à se protéger en cas de tentative de fraude. Et le service juridique de la banque aussi.