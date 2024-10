Ce mercredi 23 octobre 2024 est une nouvelle journée noire pour le Crédit Agricole. La banque française est frappée, depuis le début de la matinée, par un « incident technique », dont on ignore la cause, mais dont on prend peu à peu connaissance de l'ampleur. Des problèmes sont signalés un peu partout en France, par des clients qui ne parviennent pas à payer avec leur carte bancaire, et d'autres qui n'arrivent pas à se connecter à leur compte en ligne.