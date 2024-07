La Poste subit une panne informatique nationale, qui affecte plusieurs de ses services

Pernel

Perso j’ai jamais eu de lettres volées, les AR jamais signés, aucun souci pour trouver l’adresse (en plus mon « numéro » de bâtiment n’en est pas un et à en plus plusieurs dénominations (1, 9, B ou B9)un vrai bord d’aile). Les seules fois où j’ai eu un souci, c’était avec d’autres prestataires de livraisons et encore c’était rare, en général ils sont plus loin dans la rue et m’appelle pour trouver (visible depuis chez moi).

Le problème c’est surtout certains employés. J’ai eu il y a une dizaine d’années, un postier qui ne sonnait pas et laissait un avis (je l’avais anticipé et filmé depuis ma fenêtre, ils ont apprécié là haut). Mais dans mes autres logements, jamais de soucis. Un mien ami à eu il y a des années le même genre de souci, il a pris le mec sur le fait, mise au point verbal, depuis aucun souci, ils sont même en contact.

Le problème (et pas que chez la Poste) c’est que certains employés ne veulent pas travailler, j’ai eu des N-1 il y a environ 15 ans qui étaient comme ça (dans un domaine complètement différent), un avertissement les a motivés à se sortir les doigts.

C’est comme dans certains magasins où les vendeurs/vendeuses discutent et rigolent entre eux alors que ça fait 2 minutes que tu attends pour payer. (c’est très bien de passer un bon moment au boulot, c’est pas le souci au contraire, mais il ne faut pas entraver le-dit boulot)