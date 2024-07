Pagaille à la SNCF : cyberattaque et/ou actes de malveillance, mais que se passe-t-il ?

Sur ces axes, le trafic est perturbé, et aucun TGV ne peut, en théorie, circuler. Lors d'un point presse donné du côté de la Gare Montparnasse, l'une des trois grandes gares parisiennes paralysées (avec Nord et Est), la SNCF a confirmé des attaques sur des passages de câbles, qui commandent normalement les signaux, les aiguillages et la fibre optique.