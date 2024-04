La ville de Gravelines à son tour victime d'une cyberattaque

Bon nombre de villes françaises ont été la cible de cyberattaques durant ce mois d'avril. On peut ainsi citer Saint-Nazaire, Albi, et même des communes de plus petite taille, comme Floirac, qui se situe sur le territoire de Bordeaux Métropole. Et depuis hier, on peut compter une nouvelle victime dans cette liste, avec la commune nordiste de Gravelines !