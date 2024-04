Une cyberattaque paralyse la ville de Saint-Nazaire et 4 autres communes limitrophes

L'attaque informatique a eu un impact majeur sur les services de la ville de Saint-Nazaire et de son agglomération. Les ordinateurs et les téléphones sont coupés, les agents ne peuvent pas consulter leurs e-mails et sont donc pour beaucoup au chômage technique. « Cette attaque aura, on le sait déjà, des conséquences importantes », confie le maire David Samzun. Les conséquences sont graves pour le fonctionnement des communes, mais aussi pour les administrés. À l'instar du cyberpiratage de France Travail, leurs données personnelles ont-elles été pillées ? Serviront-elles de monnaie d'échange pour des pirates pour une demande de rançon ? Aucune confirmation n'a été faite, mais aucune hypothèse n'est écartée.



En plus de Saint-Nazaire, quatre autres communes sont touchées : Montoir-de-Bretagne, Donges, La Chapelle-des-Marais et Pornichet, parce qu'elles utilisent les mêmes serveurs. C'est le cas aussi de la Sonadev (aménagement du territoire nazairien) et de l'ADDRN (l'Agence pour le développement durable de la région nazairienne). Les experts informaticiens sont à pied d'œuvre pour établir un état des lieux : combien d'ordinateurs ont-ils été vérolés, et par quelle fenêtre les pirates sont-ils entrés, sans parler de leur identité ?