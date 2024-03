France Travail, anciennement Pôle Emploi, et Cap Emploi sont victimes d'une cyberattaque touchant potentiellement 43 millions d'usagers

C'est dans un communiqué sur son site que France Travail, ex-Pôle Emploi, annonce ce mercredi 13 mars 2024, avoir été victime, avec Cap Emploi, d'une cyberattaque. L'acte de malveillance a eu lieu plus tôt, entre le 5 et le 6 mars et touche les données de 43 millions de demandeurs d'emploi. Une attaque survenue en marge de celle menée par des pirates russes qui ont ciblé les ministères ce 11 mars 2024 et de la CAF au mois de février.

Cette fuite massive concerne une base de données recensant les personnes « actuellement inscrites, des personnes précédemment inscrites au cours des 20 dernières années, ainsi que des personnes non inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi, mais ayant un espace candidat sur francetravail.fr », est-il précisé.

L'opérateur d'accompagnement pour le retour à l'emploi annonce par ailleurs avoir effectué un signalement à la CNIL et de son côté, le Parquet de Paris a ouvert une enquête.