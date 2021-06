1,2 million d'entrées dérobées sur Pôle Emploi : finalement, le hacker aurait renoncé à les mettre en vente par "empathie"

Or, selon une autre capture d'écran réalisée par ce même « Bluetouff » et postée sur son blog , « PieWithNothing » aurait finalement renoncé à mettre en vente les données piratées. Dans un post publié le 16 juin 2021 (et réédité six fois depuis), le hacker annonce : « une personne m'a écrit en privé et expliqué qu'il s'agit d'une base de données gouvernementale pour les chômeurs. J'ai montré de l'empathie : je n'ai vendu ces données à personne et les ai retirées de la vente. […] Les chômeurs français peuvent dormir tranquille, personne n'a dérobé leur identité ». À noter toutefois que les utilisateurs de Pôle Emploi vont quand même devoir redoubler de vigilance car rien ne permet pour l'heure de vérifier ces dires.