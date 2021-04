Une convention de pirates piratée : les informations de 300 000 hackeurs dans la nature

Au 27 janvier dernier, sur un autre forum de hackeurs, un utilisateur affirmait avoir récupéré la base de Carding Mafia, un fichier pesant 990 Go et proposé gratuitement au téléchargement.

« Encore une histoire de hackeur hacké », affirme Troy Hunt. Et pour cause, ce n'est pas la première affaire du genre. En 2019 et en 2020, c'est le forum OGUSERS qui avait été pris pour cible. Les membres de ce dernier vendent et échangent des comptes de réseaux communautaires piratés.

En 2017, deux ans après que le FBI a fait fermer la place de marché Darknode sur laquelle transitaient différents malwares, un groupe de hackeurs avait lancé un forum similaire. D'emblée, ce dernier avait lui aussi été piraté.

Selon Krebsonsecurity, la semaine dernière, le forum russe Mazafaka a également essuyé une attaque de laquelle a découlé la publication de la base de données répertoriant les membres de ce dernier